Минобороны планирует закупить партию самолетов Ан-178 и Ан-74
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерство обороны Украины планирует заключить контракт с ГП "Антонов" о закупке самолетов АН-178 и АН-74. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на брифинге по результатам расследования причин катастрофы самолета Ан-26Ш, передает корреспондент УНН.
"Украина прилагает все усилия, чтобы ситуацию исправлять, и могу доложить, что уже сегодня Министерство обороны согласовывает последние штрихи контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов АН-178, а в следующем году предполагаем закупить по контракту, также с авиационной промышленностью Украины, самолеты АН-74, также для нужд Минобороны", - сказал Уруский.
Он выразил надежду, что таким образом постепенно ситуация будет меняться в пользу замены устаревшей авиационной техники на новые образцы.
Напомним, ранее Уруский сообщил, что главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.