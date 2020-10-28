Минобороны планирует закупить партию самолетов Ан-178 и Ан-74

"Украина прилагает все усилия, чтобы ситуацию исправлять, и могу доложить, что уже сегодня Министерство обороны согласовывает последние штрихи контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов АН-178, а в следующем году предполагаем закупить по контракту, также с авиационной промышленностью Украины, самолеты АН-74, также для нужд Минобороны", - сказал Уруский.

Он выразил надежду, что таким образом постепенно ситуация будет меняться в пользу замены устаревшей авиационной техники на новые образцы.

Напомним, ранее Уруский сообщил, что главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.