Міноборони планує закупити дві партії модернізованих установок “Шилка”

“Міноборони збирається замовити дві партії модернізованих 3СУ-23-4М-А1 „Шилка“. Цю інформацію підтвердив Генеральний директор ДП завод „Арсенал“ Ігор Волощук. Він відзначив, що Міноборони зацікавлене в цьому озброєнні й надає всю необхідну підтримку”, — йдеться у повідомленні.

Наразі контракт перебуває в стадії укладання. За планом він має бути укладений найближчим часом в рамках держзамовлення цього року. Також, додатково, розглядається замовлення на певну кількість одиниці цієї техніки в ДОЗ-2021.

“З метою комплектування зенітних підрозділів Збройних Сил України модернізованою ЗСУ-23-4М-А1, виконання цього заходу включено до державного оборонного замовлення на 2020 рік. В умовах обмеженого фінансового ресурсу, у тому числі через наслідки карантинних заходів, підприємство здійснило підготовку виробничої бази. Відповідна робота розпочалася ще у 2019 році та у листопаді цього року надало Міністерству оборони України необхідні розрахунки з висновками для підготовки проєкту державного контракту”, — додали в Міноборони.

Зазначається, що перший контракт з ДП завод “Арсенал” за планом буде укладений вже в поточному році.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує укласти контракт з ДП “Антонов” про закупівлю літаків АН-178 і АН-74.