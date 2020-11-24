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Минобороны планирует закупить две партии модернизированных установок "Шилка"

Минобороны планирует закупить две партии модернизированных установок "Шилка"

Киев  •  УНН

 • 12369 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Минобороны собирается заказать в ГП "Арсенал" две партии модернизированных установок "Шилка" (зенитный артиллерийский комплекс - ред.), контракт находится на стадии заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минобороны собирается заказать две партии модернизированных 3СУ-23-4М-А1 "Шилка". Эту информацию подтвердил Генеральный директор ГП завод "Арсенал" Игорь Волощук. Он отметил, что Минобороны заинтересовано в этом вооружении и предоставляет всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

Сейчас контракт находится в стадии заключения. По плану он должен быть заключен в ближайшее время в рамках госзаказа этого года. Также, дополнительно, рассматривается заказ на определенное количество единиц этой техники в ГОУ-2021.

"С целью комплектования зенитных подразделений Вооруженных Сил Украины модернизированной ЗСУ-23-4М-А1, выполнение этого мероприятия включеноы в государственный оборонный заказ на 2020 год. В условиях ограниченного финансового ресурса, в том числе из-за последствий карантинных мероприятий, предприятие осуществило подготовку производственной базы. Соответствующая работа началась еще в 2019 году и в ноябре этого года предоставило Министерству обороны Украины необходимые расчеты с выводами для подготовки проекта государственного контракта", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что первый контракт с ГП завод "Арсенал" по плану будет заключен уже в текущем году.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует заключить контракт с ГП "Антонов" о закупке самолетов АН-178 и АН-74.

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