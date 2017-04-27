Міноборони планує представити розробки ударних дронів до кінця року

“Те, що стосується безпосередньо безпілотних літальних ударних комплексів. Я хочу запевнити, що робота над цими питаннями триває. Ми працюємо з тими нашими партнерами, які мають певний досвід у виробництві цих безпілотних літальних комплексів... Я думаю, що до кінця цього року суспільство побачить результати цієї роботи. Називати конкретних виробників я би не хотів”, — наголосив він.

І.Павловський підкреслив, що БПЛА повинні вирішувати питання як тактичного розвідувально-ударного рівня, так і оперативно-тактичного й у цілому стратегічному.

Нагадаємо, Збройні Сили України випробовували безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва “Spectator-M” в районі проведення АТО.