Минобороны планирует представить разработки ударных беспилотников до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министерство обороны Украины работает с производителями над разработкой беспилотных летательных ударных комплексов, которые могут быть продемонстрированы до конца года. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский во время Украинского форума по обороне и безопасности, передает корреспондент УНН.
"То, что касается непосредственно беспилотных летательных ударных комплексов. Я хочу заверить, что работа над этими вопросами продолжается. Мы работаем с теми нашими партнерами, которые имеют определенный опыт в производстве этих беспилотных летательных комплексов ... Я думаю, что до конца этого года общество увидит результаты этой работы. Называть конкретных производителей я бы не хотел", - подчеркнул он.
И.Павловский подчеркнул, что БПЛА должны решать вопросы как тактического разведывательно-ударного уровня, так и оперативно-тактического и в целом стратегическом.
Напомним, Вооруженные Силы Украины испытали беспилотный авиационный комплекс отечественного производства "Spectator-M" в районе проведения АТО.