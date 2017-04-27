Минобороны планирует представить разработки ударных беспилотников до конца года

"То, что касается непосредственно беспилотных летательных ударных комплексов. Я хочу заверить, что работа над этими вопросами продолжается. Мы работаем с теми нашими партнерами, которые имеют определенный опыт в производстве этих беспилотных летательных комплексов ... Я думаю, что до конца этого года общество увидит результаты этой работы. Называть конкретных производителей я бы не хотел", - подчеркнул он.

И.Павловский подчеркнул, что БПЛА должны решать вопросы как тактического разведывательно-ударного уровня, так и оперативно-тактического и в целом стратегическом.

Напомним, Вооруженные Силы Украины испытали беспилотный авиационный комплекс отечественного производства "Spectator-M" в районе проведения АТО.