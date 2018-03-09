Міноборони підтвердило загибель українського військового в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення АТО загинув один український військовий. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута, передає УНН.
“Учора ввечері внаслідок ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинув один військовослужбовець збройних сил України 1983 р.н. Це вже друга втрата в лавах наших захисників з початку оголошених з опівночі п’ятого березня домовленостей про припинення вогню”, — сказав М.Праута.
Усього, за його словами, протягом минулої доби було зафіксовано три прицільні ворожі обстріли з боку російсько-окупаційних військ по оборонних позиціях українських захисників. Військові ЗСУ дотримуються перемир’я та вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомляв УНН, за добу лінію розмежування в зоні АТО перетнули близько 17 тис. осіб.