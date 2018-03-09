Минобороны подтвердило гибель украинского военного в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.
“Вчера вечером в результате вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий вооруженных сил Украины 1983 г.р. Это уже вторая потеря в рядах наших защитников с начала объявленных с полуночи пятого марта договоренностей о прекращении огня”, - сказал М.Праута.
Всего, по его словам, за прошедшие сутки было зафиксировано три прицельных враждебные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск по оборонительных позициях украинских защитников. Военные ВСУ соблюдают перемирие и огонь в ответ не открывали.
Как сообщал УНН, за сутки линию разграничения в зоне АТО пересекли около 17 тыс. человек.