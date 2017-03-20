Міноборони під час паливного тендеру вдалося зекономити близько 30 млн грн

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Електронний аукціон на закупівлю Міністерством оборони України авіаційного палива за лотом № 3 в кількості 8471 т та за лотом № 4 в кількості 10 100 т відбувся 18 жовтня 2016 року. Про це свідчать дані порталу публічних закупівель “Прозоро”, передає УНН.

Переможцем аукціонів за обома лотами стало ТОВ “Август Пром” (компанія входить в структуру групи компаній “Трейд Коммдодіті” — ред.), яке запропонувало паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 за цінами значно нижчими, від пропозицій інших учасників тендеру.

Так, пропозиція ТОВ “Август Пром” по лоту № 3 склала — 156 628 790,00 грн, по лоту № 4 — 186 749 000,00 грн.

Пропозиція найближчих конкурентів становила відповідно — 170 197 637,80 грн. та 200 787 999,90 грн.

При цьому, пропозиція ТОВ “ОККО Бізнес-Контракт”, була вищою за пропозицію ТОВ “Август Пром” на 15,3 млн грн за лотом № 3 та на 20 млн грн за лотом № 4

Таким чином, Міноборони на вказаному тендері вдалося зекономити близько 30 млн грн держаних коштів.

Згідно з даними порталу “Прозоро”, після підписання угоди про постачання авіаційного пального, ціни у бік збільшення переможцем не переглядалися.

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