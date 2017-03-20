Минобороны во время топливного тендера удалось сэкономить около 30 млн грн

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 53720 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108314 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123704 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182914 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133251 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126643 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118694 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107635 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Минобороны во время топливного тендера удалось сэкономить около 30 млн грн

Минобороны во время топливного тендера удалось сэкономить около 30 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9799 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Электронный аукцион на закупку Министерством обороны Украины авиационного топлива по лоту №3 в количестве 8471 т. и по лоту №4 в количестве 10100 т. состоялся 18 октября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок "Прозоро", передает УНН.

Победителем аукционов по обоим лотам стало ООО "Август Пром" (компания входит в структуру группы компаний "Трейд Коммдодити" - ред.), которое предложило топливо авиационное для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1 по ценам значительно ниже предложений других участников тендера.

Так, предложение ООО "Август Пром" по лоту № 3 составило — 156 628 790,00 грн, по лоту № 4 — 186 749 000,00 грн.

Предложение ближайших конкурентов составило соответственно - 170 197 637,80 грн и 200 787 999,90 грн.

При этом, предложение ООО "ОККО Бизнес-Контракт", было выше предложения ООО "Август Пром" на 15,3 млн грн по лоту № 3 и на 20 млн грн по лоту № 4.

Таким образом, Минобороны на указанном тендере удалось сэкономить около 30 млн грн государственных средств.

Согласно данным портала "Прозоро", после подписания соглашения о поставках авиационного топлива, цены в сторону увеличения победителем не пересматривались.

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