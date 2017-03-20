Минобороны во время топливного тендера удалось сэкономить около 30 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Электронный аукцион на закупку Министерством обороны Украины авиационного топлива по лоту №3 в количестве 8471 т. и по лоту №4 в количестве 10100 т. состоялся 18 октября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок "Прозоро", передает УНН.
Победителем аукционов по обоим лотам стало ООО "Август Пром" (компания входит в структуру группы компаний "Трейд Коммдодити" - ред.), которое предложило топливо авиационное для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1 по ценам значительно ниже предложений других участников тендера.
Так, предложение ООО "Август Пром" по лоту № 3 составило — 156 628 790,00 грн, по лоту № 4 — 186 749 000,00 грн.
Предложение ближайших конкурентов составило соответственно - 170 197 637,80 грн и 200 787 999,90 грн.
При этом, предложение ООО "ОККО Бизнес-Контракт", было выше предложения ООО "Август Пром" на 15,3 млн грн по лоту № 3 и на 20 млн грн по лоту № 4.
Таким образом, Минобороны на указанном тендере удалось сэкономить около 30 млн грн государственных средств.
Согласно данным портала "Прозоро", после подписания соглашения о поставках авиационного топлива, цены в сторону увеличения победителем не пересматривались.