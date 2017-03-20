Минобороны во время топливного тендера удалось сэкономить около 30 млн грн

Победителем аукционов по обоим лотам стало ООО "Август Пром" (компания входит в структуру группы компаний "Трейд Коммдодити" - ред.), которое предложило топливо авиационное для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1 по ценам значительно ниже предложений других участников тендера.

Так, предложение ООО "Август Пром" по лоту № 3 составило — 156 628 790,00 грн, по лоту № 4 — 186 749 000,00 грн.

Предложение ближайших конкурентов составило соответственно - 170 197 637,80 грн и 200 787 999,90 грн.

При этом, предложение ООО "ОККО Бизнес-Контракт", было выше предложения ООО "Август Пром" на 15,3 млн грн по лоту № 3 и на 20 млн грн по лоту № 4.

Таким образом, Минобороны на указанном тендере удалось сэкономить около 30 млн грн государственных средств.

Согласно данным портала "Прозоро", после подписания соглашения о поставках авиационного топлива, цены в сторону увеличения победителем не пересматривались.