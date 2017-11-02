Міноборони: невдовзі усі бойові вертольоти України будуть обладнані керованими ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У короткі терміни українськими керованими ракетами, випробуваними у Херсонській області, будуть оснащені всі бойові вертольоти Збройних сил України. Про це у четвер у коментарі УНН розповів заступник директора департаменту, який здійснює замовлення озброєння і військової техніки ЗСУ Міноборони Владислав Шостак.
За його словами, випробування ракет стали результатом роботи, яка тривала два роки.
"На сьогодні запаси цих ракет обмежені. Ці ракети використовуються на бойових вертольотах. Ми зможемо у короткі терміни укомплектувати боєзапасом усі бойові вертольоти ЗСУ", - зазначив він.
Нагадаємо, на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області розпочалися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності.