Минобороны: вскоре все боевые вертолеты Украины будут оборудованы управляемыми ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В короткие сроки украинскими управляемыми ракетами, испытанными в Херсонской области, будут оснащены все боевые вертолеты Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг в комментарии УНН сказал заместитель директора департамента, осуществляющего заказ вооружения и военной техники ВСУ Минобороны Владислав Шостак.
По его словам, испытания ракет стали результатом работы, которая продолжалась два года.
"На сегодняшний день запасы этих ракет ограничены. Эти ракеты используются на боевых вертолетах. Мы сможем в короткие сроки укомплектовать боезапасом все боевые вертолеты ВСУ", - отметил он.
Напомним, на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.