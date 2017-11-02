Минобороны: вскоре все боевые вертолеты Украины будут оборудованы управляемыми ракетами

По его словам, испытания ракет стали результатом работы, которая продолжалась два года.

"На сегодняшний день запасы этих ракет ограничены. Эти ракеты используются на боевых вертолетах. Мы сможем в короткие сроки укомплектовать боезапасом все боевые вертолеты ВСУ", - отметил он.

Напомним, на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.