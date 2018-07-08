Міноборони: минулої доби жоден військовий на Донбасі не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Російсько-окупаційні війська знову вдавались до провокаційних обстрілів українських захисників на лінії зіткнення, але кількість цих обстрілів порівняно з минулою добою була помітно меншою. Про це повідомив на брифінгу у Києві речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Протягом минулої доби підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано вcього 13 ворожих збройних провокацій. І наші захисники 4 рази були змушені відкривати вогонь у відповідь”, — сказав речник.
Так, на луганському напрямку минулої доби було зафіксовано 3 обстріли, 2 з яких були прицільними. На донецькому напрямку противник протягом доби, що минула, провів 10 прицільних обстрілів.
“На щастя, жоден український військовий минулої доби внаслідок бойових дій не загинув і не був поранений”, — додав Мотузяник.
Як повідомляв УНН, протягом доби 6 липня бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню.