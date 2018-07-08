Міноборони: минулої доби жоден військовий на Донбасі не постраждав

“Протягом минулої доби підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано вcього 13 ворожих збройних провокацій. І наші захисники 4 рази були змушені відкривати вогонь у відповідь”, — сказав речник.

Так, на луганському напрямку минулої доби було зафіксовано 3 обстріли, 2 з яких були прицільними. На донецькому напрямку противник протягом доби, що минула, провів 10 прицільних обстрілів.

“На щастя, жоден український військовий минулої доби внаслідок бойових дій не загинув і не був поранений”, — додав Мотузяник.

Як повідомляв УНН, протягом доби 6 липня бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню.