Минобороны: за прошедшие сутки ни один военный на Донбассе не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Российско-оккупационные войска вновь прибегали к провокационным обстрелам украинских защитников на линии соприкосновения, но количество этих обстрелов по сравнению с прошлой эпохой была заметно меньше. Об этом сообщил на брифинге в Киеве пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксировано вcього 13 вражеских вооруженных провокаций. И наши защитники 4 раза были вынуждены открывать огонь", - сказал спикер.
Так, на луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела, 2 из которых были прицельными. На донецком направлении противник в течение прошедших суток провел 10 прицельных обстрелов.
"К счастью, ни один украинский военный за прошедшие сутки в результате боевых действий не погиб и не был ранен", - добавил Мотузяник.
Как сообщал УНН, в течение дня 6 июля боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня.