Міноборони: гарантій безпеки для ремонту ЛЕП під Авдіївкою досі немає

"В Авдіївці досі відсутнє електропостачання. Бригади українських інженерів готові виїхати, проте немає безпекових гарантій з боку противника", - сказав він.

З його слів, побутові потреби людей в електриці забезпечуються за допомогою електрогенераторів.

"Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоелектроцентралі Авдіївського коксохіму", - додав А.Лисенко.

Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.