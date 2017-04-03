Минобороны: гарантий безопасности для ремонта ЛЭП под Авдеевкой до сих пор нет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Гарантий безопасности со стороны противника для осуществления восстановительных работ на поврежденной линии электропередачи в районе Авдеевки пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга в понедельник, передает УНН.
"В Авдеевке до сих пор отсутствует электроснабжение. Бригады украинских инженеров готовы выехать, однако нет гарантий безопасности со стороны противника", - сказал он.
По его словам, бытовые потребности людей в электричестве обеспечиваются с помощью электрогенераторов.
"Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали Авдеевского коксохима", - добавил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.