Міноборони Британії: кожна жертва хіматаки в Ідлібі - на совісті Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон у статті в Sunday Times поклав провину за загибель мирних громадян при хімічній атаці в сирійській провінції Ідліб на Росію, передає УНН.
“Нинішній військовий злочин стався на їхніх очах. Протягом останніх років Росія мала всі можливості і рушії для того, щоб зупинити війну, і зараз зобов’язана продемонструвати рішучість приструнити цей режим”, — написав М.Феллон.
Він уточнив, що Москва несе за те, що трапилося не пряму, а опосередковану відповідальність, як “головний спонсор” режиму Башара Асада.
Варто зазначити, що Росія, яка виступає на боці Башара Асада, як і Китай, неодноразово накладали вето на резолюції Ради безпеки ООН, яка засуджує дії сирійського режиму.