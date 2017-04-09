Минобороны Британии: каждая жертва химатаки в Идлибе - на совести России
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в статье в Sunday Times возложил вину за гибель мирных граждан при химической атаке в сирийской провинции Идлиб на Россию, передает УНН.
“Нынешнее военное преступление произошло на их глазах. В последние годы Россия имела все возможности и рычаги для того, чтобы остановить войну, и сейчас должна продемонстрировать решимость приструнить этот режим”, — написал М.Феллон.
Он уточнил, что Москва несет за то, что случилось, не прямую, а косвенную ответственность, как “главный спонсор” режима Башара Асада.
Стоит отметить, что Россия, выступающая на стороне Башара Асада, как и Китай, неоднократно накладывали вето на резолюции Совета безопасности ООН, осуждающую действия сирийского режима.