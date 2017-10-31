"Міннесота" в овертаймі обіграла "Маямі" у зустрічі НБА

Перший відрізок протистояння краще вдався господарям (32:23), але у наступній чверті гості відіграли 7 пунктів (62:60). Друга половина баталії не дозволила визначити переможця, тому гра перейшла в оверйтам. При рахунку 122:125 захисник "Маямі" виконував триочкову спробу під сирену, яка не досягла цілі, що призвело до поразки "Хіт" під орудою Еріка Споелстри.

Примітно, що найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник "Маямі" Вейтерс – 33 очки. 23 бали додав з лави запасних канадець Келлі Олійник, а 18 на рахунку словенця Горана Драгіча.

Натомість у складі переможців дабл-дабли в активі Джеффа Тіга 23 + 11 передач і Карла-Ентоні Таунса 20 + 12 підбирань.

Зауважимо, що "Міннесота" має 4 звитяги при 3 програшах і займає 5-й рядок в Західній конференції. "Хіт" з 2 виграшами та 4 поразками лише 13-ті на Сході.

Додамо також, в деяких інших баталіях "Портленд" вдома поступився "Торонто" 85:99, "Орландо" в гостях обіграли "Нью-Орлеан Пеліканс" 99:115, а "Шарлотт" завдав поразки "Мемфісу" 104:99.

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