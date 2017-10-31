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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24975 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88488 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145121 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112480 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113904 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110877 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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"Миннесота" в овертайме обыграла "Майами" во встрече НБА

"Миннесота" в овертайме обыграла "Майами" во встрече НБА

Киев  •  УНН

 • 8505 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В рамках регулярного чемпионата НБА "Майами Хит" на паркете "Американ Эйрлайнс арене" принимал представителя Западной конференции "Миннесоту Тимбервулвс", сообщает УНН.

Первый отрезок противостояния лучше удался хозяевам (32:23), но в следующей четверти гости сыграли 7 пунктов (62:60). Вторая половина баталии не позволила определить победителя, поэтому игра перешла в оверйтам. При счете 122:125 защитник "Майами" выполнял трёхочковую попытку под сирену, не достигшим цели, что привело к поражению "Хит" под руководством Эрика Споелстры.

Примечательно, что самым результативным игроком встречи стал защитник "Майами" Вейтерс - 33 очка. 23 балла добавил со скамейки запасных канадец Келли Олейник, а 18 на счету словенца Горана Драгича.

Зато в составе победителей дабл-дабл в активе Джеффа Тига 23 + 11 передач и Карла-Энтони Таунса 20 + 12 подборов.

Заметим, что "Миннесота" имеет 4 победы при 3 проигрышах и занимает 5-ю строчку в Западной конференции. "Хит" с 2 выигрышами и 4 поражениями лишь 13-е на Востоке.

Добавим также, в других баталиях "Портленд" дома уступил "Торонто" 85:99, "Орландо" в гостях обыграли "Нью-Орлеан Пеликанс" 99: 115, а "Шарлотт" нанес поражение "Мемфиса" 104: 99.

Как сообщал УНН, Лень провел результативную игру в регулярном чемпионате НБА.

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