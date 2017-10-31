"Миннесота" в овертайме обыграла "Майами" во встрече НБА

Первый отрезок противостояния лучше удался хозяевам (32:23), но в следующей четверти гости сыграли 7 пунктов (62:60). Вторая половина баталии не позволила определить победителя, поэтому игра перешла в оверйтам. При счете 122:125 защитник "Майами" выполнял трёхочковую попытку под сирену, не достигшим цели, что привело к поражению "Хит" под руководством Эрика Споелстры.

Примечательно, что самым результативным игроком встречи стал защитник "Майами" Вейтерс - 33 очка. 23 балла добавил со скамейки запасных канадец Келли Олейник, а 18 на счету словенца Горана Драгича.

Зато в составе победителей дабл-дабл в активе Джеффа Тига 23 + 11 передач и Карла-Энтони Таунса 20 + 12 подборов.

Заметим, что "Миннесота" имеет 4 победы при 3 проигрышах и занимает 5-ю строчку в Западной конференции. "Хит" с 2 выигрышами и 4 поражениями лишь 13-е на Востоке.

Добавим также, в других баталиях "Портленд" дома уступил "Торонто" 85:99, "Орландо" в гостях обыграли "Нью-Орлеан Пеликанс" 99: 115, а "Шарлотт" нанес поражение "Мемфиса" 104: 99.

Как сообщал УНН, Лень провел результативную игру в регулярном чемпионате НБА.