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Мінмолодьспорту фінансуватиме кіно з однієї інституції через відсутність системи оцінки витрачених коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Нове міністерство культури, молоді та спорту України наступного року керуватиме фінансуванням кінопроектів з однієї інституції. Про це заявив Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час пресконференції у Києві, передає кореспондент УНН.

“Майже 4 роки тому був зроблений проект „Кінокраїна“, який напевно вперше об’єднав всі індустрії — від телевізійної до кіно, для того щоб створити нові умови створення українського кіно. Результатом цього стало безпрецендентне фінансування українського кіно — близько 1,5 млрд грн було виділено за ці роки на українське кіно... Хочу сказати, що ми на сьогодні не в змозі — поки не було такого завдання, оцінити взагалі результат того, як ми витратили ці кошти. Тобто у нас є відчуття, але нема системи оцінювання. І це — одна з причин, яка може гальмувати розвиток індустрії, швидкість розвитку. Те, що ми маємо зробити — це зробити можливість вимірювати нашу ефективність як держава і ви (люди, дотичні до кіноіндустрії — ред.) разом з державою витрачаєте ці кошти”, — сказав міністр.

З його слів, на сьогодні у держави є декілька варіантів підтримки кіно. Перший — коли держава 100% фінансує кіно. Це дебюти, авторське кіно, документальне. До 80% держава фінансує ігрове кіно і до 50% держава фінансує серіали.

Також у держави є декілька інституцій, які це фінансують: Український культурний фонд, який профінансував близько 300 млн грн в цьому році, близько 500 млн грн фінансує Держкіно і близько 50 млн грн фінансує в цьому році Мінкульт.

“Це трохи дивна ситуація, що у нас в різних інституціях розпорошені кошти. В наступному році вони будуть скеровані в одну інституцію, і ми будемо керувати коштами з однієї структури”, — заявив Бородянський.

Нагадаємо, раніше Володимир Бородянський дав поради зі зменшення витрат на лікування українців.

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