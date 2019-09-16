Минмолодежспорта будет финансировать кино с одного учреждения из-за отсутствия системы оценки затраченных средств

“Почти 4 года назад был сделан проект „Кинострана“, который наверняка впервые объединил все индустрии — от телевизионной до кино, для того чтобы создать новые условия создания украинского кино. Результатом этого стало беспрецендентное финансирования украинского кино — около 1,5 млрд грн было выделено за эти годы на украинское кино... Хочу сказать, что мы сегодня не в состоянии — пока не было такой задачи, оценить вообще результат того, как мы потратили эти средства. То есть у нас есть ощущение, но нет системы оценки. И это — одна из причин, которая может тормозить развитие индустрии, скорость развития. То, что мы должны сделать — это сделать возможность измерять нашу эффективность как государство и вы (люди, имеющие отношение к киноиндустрии — ред.) вместе с государством тратите эти средства”, — сказал министр.

По его словам, на сегодня у государства есть несколько вариантов поддержки кино. Первый — когда государство 100% финансирует кино. Это дебюты, авторское кино, документальное. До 80% государство финансирует игровое кино и до 50% государство финансирует сериалы.

Также у государства есть несколько институтов, которые это финансируют: Украинский культурный фонд, который профинансировал около 300 млн грн в этом году, около 500 млн грн финансирует Госкино и около 50 млн грн финансирует в этом году Минкульт.

“Это очень странная ситуация, что у нас в разных институтах рассеяны средства. В следующем году они будут направлены в одну организацию, и мы будем управлять средствами с одной структуры”, — заявил Бородянский.

Напомним, ранее Владимир Бородянский дал советы по уменьшению расходов на лечение украинцам.