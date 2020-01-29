Мінкульт витратить майже 2 млн євро, щоб навчити письменників писати, а видавців видавати - нардеп

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 178116 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 134104 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 116923 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 124437 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 144189 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145619 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230359 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217392 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187584 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177435 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
77%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 14144 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 16223 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 14503 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 13763 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 12375 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 178119 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 171710 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 291022 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 313313 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 394897 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 1388 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 56032 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38903 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 53241 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54748 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Мінкульт витратить майже 2 млн євро, щоб навчити письменників писати, а видавців видавати - нардеп

Київ • УНН

 • 19977 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністерство культури, молоді та спорту планує витратити 59,3 млн грн або майже 2 мільйони євро на програми підвищення конкурентоспроможності українських авторів і навчання видавців. Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський в своєму Телеграм-каналі, передає УНН.

Мінкульт витратить майже 2 млн євро, щоб навчити письменників писати, а видавців видавати - нардеп

Нардеп упевнений, що програми служать прикриттям для розкрадання.

"Друзі, поки ми чекаємо чіпування журналістів щодо закону про дезінформацію, хочу розповісти вам, як Бородянський збирається вкрасти гроші з бюджету 2020 року у розрізі літератури, скажімо так", - написав нардеп.

Далі він наводить попунктно, куди саме планується спрямувати кошти:

1. Програма пропаганди читання - 8,2 мільйона гривень.

"Ви стали більше читати? Ура, спасибі Бородянському, 8,2 пішли не дарма. Не стали? Треба було 10 закласти", - прокоментував нардеп.

2. Комунікаційна підтримка програми пропаганди читання - 20 мільйонів.

"Інакше кажучи, за 20 мільйонів Бородянський прорекламує, як він стимулював вас більше читати за 8,2 мільйона", - пояснив Бужанський.

3. Програма підвищення конкурентноздатності авторів - 5 мільйонів.

4. Вивчення ринку і публікація аналітичних матеріалів - 5 мільйонів.

5. Програма навчання видавців - жалюгідні 1,1 мільйон.

"Відомий письменник Бородянський за 5 мільйонів навчить деяких з вас, як стати відомими письменниками. (...) Відомий видавець Бородянський навчить інших видавців бути видавцями", - додав нардеп.

Також, за словами Бужанського, комунікаційні заходи та партнерства будуть коштувати 20 мільйонів гривень.

"У сумі, 59,3 мільйона гривень. Або 2 мільйони євро. Для порівняння, на поповнення бібліотечних фондів, 28,56 мільйона. Зрозумійте, дітям не варто починати читати без команди Бородянського", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, в Держбюджету на 2020 рік на фінансування Українського Інститут книги закладено 151,665 млн грн. У даний момент йде процес узгодження річних плану ДВК з МКМС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКультура
Brent
$63.90
Bitcoin
$80,807.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,549.23