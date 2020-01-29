Мінкульт витратить майже 2 млн євро, щоб навчити письменників писати, а видавців видавати - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністерство культури, молоді та спорту планує витратити 59,3 млн грн або майже 2 мільйони євро на програми підвищення конкурентоспроможності українських авторів і навчання видавців. Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський в своєму Телеграм-каналі, передає УНН.
Нардеп упевнений, що програми служать прикриттям для розкрадання.
"Друзі, поки ми чекаємо чіпування журналістів щодо закону про дезінформацію, хочу розповісти вам, як Бородянський збирається вкрасти гроші з бюджету 2020 року у розрізі літератури, скажімо так", - написав нардеп.
Далі він наводить попунктно, куди саме планується спрямувати кошти:
1. Програма пропаганди читання - 8,2 мільйона гривень.
"Ви стали більше читати? Ура, спасибі Бородянському, 8,2 пішли не дарма. Не стали? Треба було 10 закласти", - прокоментував нардеп.
2. Комунікаційна підтримка програми пропаганди читання - 20 мільйонів.
"Інакше кажучи, за 20 мільйонів Бородянський прорекламує, як він стимулював вас більше читати за 8,2 мільйона", - пояснив Бужанський.
3. Програма підвищення конкурентноздатності авторів - 5 мільйонів.
4. Вивчення ринку і публікація аналітичних матеріалів - 5 мільйонів.
5. Програма навчання видавців - жалюгідні 1,1 мільйон.
"Відомий письменник Бородянський за 5 мільйонів навчить деяких з вас, як стати відомими письменниками. (...) Відомий видавець Бородянський навчить інших видавців бути видавцями", - додав нардеп.
Також, за словами Бужанського, комунікаційні заходи та партнерства будуть коштувати 20 мільйонів гривень.
"У сумі, 59,3 мільйона гривень. Або 2 мільйони євро. Для порівняння, на поповнення бібліотечних фондів, 28,56 мільйона. Зрозумійте, дітям не варто починати читати без команди Бородянського", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, в Держбюджету на 2020 рік на фінансування Українського Інститут книги закладено 151,665 млн грн. У даний момент йде процес узгодження річних плану ДВК з МКМС.