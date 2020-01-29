Минкульт потратит почти 2 млн евро, чтобы научить писателей писать, а издателей издавать - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Министерство культуры, молодежи и спорта планирует потратить 59,3 млн грн или почти 2 миллиона евро на программы повышения конкурентоспособности украинских авторов и обучение издателей. Об этом сообщил народный депутат из фракции “Слуга народа” Максим Бужанский в своем Телеграм-канале, передает УНН.
Нардеп уверен, что программы служат прикрытием для разворовывания.
“Друзья, пока мы ждем чипования журналистов по закону о дезинформации, хочу рассказать вам, как Бородянский собирается украсть деньги из бюджета 2020 года в разрезе литературы, скажем так”, — написал нардеп.
Далее он приводит попунктно куда именно планируется направить средства:
1. Программа пропаганды чтения - 8,2 миллиона гривен.
“Вы стали больше читать? Ура, спасибо Бородянскому, 8,2 ушли не зря. Не стали? Надо было 10 заложить”, — прокомментировал нардеп.
2. Коммуникационная поддержка программы пропаганды чтения - 20 миллионов.
“Иначе говоря, за 20 миллионов Бородянский прорекламирует, как он стимулировал вас больше читать за 8,2 миллиона”, — пояснил Бужанский.
3. Программа повышения конкурентноспособности авторов — 5 миллионов.
4. Изучение рынка и публикация аналитических материалов — 5 миллионов.
5. Программа обучения издателей - жалкие 1,1 миллион.
“Известный писатель Бородянский за 5 миллионов научит некоторых из вас, как стать известными писателями. (...) Известный издатель Бородянский научит остальных издателей быть издателями”, — добавил нардеп.
Также по словам Бужанского коммуникационные мероприятия и партнерства будут стоить 20 миллионов гривен.
“В сумме, 59,3 миллиона гривен. Или 2 миллиона евро. Для сравнения, на пополнение библиотечных фондов, 28,56 миллиона. Поймите, детям не стоит начинать читать без команды Бородянского”, — резюмировал нардеп.
Напомним, в гобюджете на 2020 год на финансирование Украинского Институт книги заложено 151,665 млн грн. В данный момент идет процес согласовывания Годичного плана УИК с МКМС.