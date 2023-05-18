Мінкульт позбавив охоронного статусу відомий радянський обеліск на Галицькій площі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики позбавило охоронного статусу ще два монументальних радянських пам’ятника в Києві, зокрема обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі. Про це УНН інформує з посилання на повідомлення МКІП.
Цитата
«Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини дві радянські пам’ятки монументального мистецтва. Йдеться про пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку та обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Міністерство культури позбавило охоронного статусу два пам’ятники Пушкіну у Києві.