Минкульт лишил охранного статуса известный советский обелиск на Галицкой площади
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Министерство культуры и информационной политики лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве, в том числе обелиск в честь города-героя Киева на Галицкой площади. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение МКИП.
Цитата
«Министерство культуры и информационной политики признало не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объектов культурного наследия два советских памятника монументального искусства. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года в Мариинском парке и обелиске в честь города-героя Киева на Галицкой площади», - говорится в сообщении.
Дополнение
Министерство культуры лишило охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве.