Минкульт лишил охранного статуса известный советский обелиск на Галицкой площади

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13 марта, 19:26 • 52165 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106596 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108701 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108767 просмотра

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13 марта, 10:29 • 96940 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110709 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Министерство культуры и информационной политики лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве, в том числе обелиск в честь города-героя Киева на Галицкой площади. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение МКИП.

Цитата

«Министерство культуры и информационной политики признало не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объектов культурного наследия два советских памятника монументального искусства. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года в Мариинском парке и обелиске в честь города-героя Киева на Галицкой площади», - говорится в сообщении.

Дополнение

Министерство культуры лишило охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве.

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