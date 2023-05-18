Минкульт лишил охранного статуса известный советский обелиск на Галицкой площади

КИЕВ. 18 мая. УНН. Министерство культуры и информационной политики лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве, в том числе обелиск в честь города-героя Киева на Галицкой площади. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение МКИП.