Міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі обговорять порушення громадянами Грузії умов безвізу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Німеччина під час засідання Ради ЄС планує підняти питання порушення громадянами Грузії умов безвізового режиму. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Німеччина підніме питання громадян Грузії, які порушують умови візової лібералізації, під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Брюсселі 8 березня. Тоді не буде прийнято жодного рішення про механізм призупинення (безвізового режиму — ред.)”, — повідомив журналіст.
За словами журналіста, перед президентом Грузії під час його візиту в Брюссель 8-10 березня буде поставлене питання вжити зусиль для боротьби з порушеннями умов безвізового режиму.
Як повідомляв УНН, за 4 місяці з початку роботи безвізу в Грузії режимом скористалися 55 тисяч грузинів, з яких в законні терміни не повернулися три тисячі осіб.