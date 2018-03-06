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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49600 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53272 просмотра

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Министры иностранных дел ЕС в Брюсселе обсудят нарушения гражданами Грузии условий безвиза

Министры иностранных дел ЕС в Брюсселе обсудят нарушения гражданами Грузии условий безвиза

Киев  •  УНН

 • 10318 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Германия во время заседания Совета ЕС планирует поднять вопрос нарушения гражданами Грузии условий безвизового режима. Об этом сообщил на своей странице в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Германия поднимет вопрос граждан Грузии, которые нарушают условия визовой либерализации, во время встречи министров внутренних дел ЕС в Брюсселе 8 марта. Тогда не будет принято ни одного решения о механизме приостановления (безвизового режима - ред.)", - сообщил журналист.

По словам журналиста, перед президентом Грузии во время его визита в Брюссель 8-10 марта будет поставлен вопрос принять усилия для борьбы с нарушениями условий безвизового режима.

Как сообщал УНН, за 4 месяца с начала работы безвиза в Грузии режимом воспользовались 55 тыс. грузин, из которых в законные сроки не вернулись три тысячи человек.

Украинские Национальные Новости

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