Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 18 лютого обговорять ситуацію в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Ради ЄС у закордонних справах.
На засіданні європейські міністри проведуть всебічне обговорення України, вибори її президента, процес реформ та ситуацію в галузі безпеки.
Міністри закордонних справ обговорять відносини з Лігою арабських держав напередодні саміту 24-25 лютого, а також ситуацію у Венесуелі, Ємені, та Сирії.
Зустріч розпочнеться 18 лютого у Брюсселі о 8:00 за місцевим часом.
Раніше УНН повідомляв, що наступного тижня на засіданні міністрів закордонних справ ЄС дипломати обговорять розширення пакету санкцій проти Росії, мобілізацію підтримки держав-членів ЄС у контексті звільнення українських моряків та політв‘язнів та ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму.