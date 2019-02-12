Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Україні

На засіданні європейські міністри проведуть всебічне обговорення України, вибори її президента, процес реформ та ситуацію в галузі безпеки.

Міністри закордонних справ обговорять відносини з Лігою арабських держав напередодні саміту 24-25 лютого, а також ситуацію у Венесуелі, Ємені, та Сирії.

Зустріч розпочнеться 18 лютого у Брюсселі о 8:00 за місцевим часом.

Раніше УНН повідомляв, що наступного тижня на засіданні міністрів закордонних справ ЄС дипломати обговорять розширення пакету санкцій проти Росії, мобілізацію підтримки держав-членів ЄС у контексті звільнення українських моряків та політв‘язнів та ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму.