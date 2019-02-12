Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 18 февраля обсудят ситуацию в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС по иностранным делам.
На заседании европейские министры проведут всестороннее обсуждение Украины, выборы ее президента, процесс реформ и ситуацию в области безопасности.
Министры иностранных дел обсудят отношения с Лигой арабских государств накануне саммита 24-25 февраля, а также ситуацию в Венесуэле, Йемене, и Сирии.
Встреча начнется 18 февраля во Брюсселе в 8:00 по местному времени.
Ранее УНН сообщал, что на следующей неделе на заседании министров иностранных дел ЕС дипломаты обсудят расширение пакета санкций против России, мобилизацию поддержки государств-членов ЕС в контексте освобождения украинских моряков и политзаключенных и ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму.