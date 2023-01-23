Міністри ЄС погодилися створити цивільну місію у Вірменії

Цитата

"Метою місії є сприяння стабільності у прикордонних районах Вірменії, створення впевненості на землі та забезпечення сприятливого середовища для нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном за підтримки ЄС", - йдеться в повідомлення.

Деталі

Європейська Рада нагадує, що 17 жовтня 2022 року було вирішено розгорнути до 40 експертів з моніторингу ЄС уздовж вірменської сторони міжнародного кордону з Азербайджаном. Мета розгортання - моніторинг, аналіз та звітування про ситуацію в регіоні. Це сталося після зустрічі президента Алієва, прем’єр-міністра Пашиняна, президента Макрона та президента Мішеля 6 жовтня минулого року.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не збирається розмовляти з росією мовою ультиматумів у зв'язку з необхідністю відкриття Лачинського коридору. Він додав, що безперешкодну роботу коридору мають забезпечити миротворці рф.