Министры ЕС согласились создать гражданскую миссию в Армении

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"Целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах Армении, создание уверенности на земле и обеспечение благоприятной среды для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС", - говорится в сообщении.

Детали

Европейский Совет напоминает, что 17 октября 2022 года было решено развернуть до 40 экспертов по мониторингу ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном. Цель развертывания - мониторинг, анализ и отчетность о ситуации в регионе. Это произошло после встречи президента Алиева, премьер-министра Пашиняна, президента Макрона и президента Мишеля 6 октября прошлого года.

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не собирается разговаривать с Россией на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора. Он добавил, что беспрепятственную работу коридора должны обеспечить миротворцы рф.