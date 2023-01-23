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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Министры ЕС согласились создать гражданскую миссию в Армении

Киев • УНН

 • 774285 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Министры Европейского Совета согласилась создать гражданскую миссию в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CDSP). Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сайт Совета.

Министры ЕС согласились создать гражданскую миссию в Армении

Цитата

"Целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах Армении, создание уверенности на земле и обеспечение благоприятной среды для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС", - говорится в сообщении.

Детали

Европейский Совет напоминает, что 17 октября 2022 года было решено развернуть до 40 экспертов по мониторингу ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном. Цель развертывания - мониторинг, анализ и отчетность о ситуации в регионе. Это произошло после встречи президента Алиева, премьер-министра Пашиняна, президента Макрона и президента Мишеля 6 октября прошлого года.

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не собирается разговаривать с Россией на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора. Он добавил, что беспрепятственную работу коридора должны обеспечить миротворцы рф.

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