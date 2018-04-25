Міністри G7 закликали компанії типу Facebook більш агресивно боротися з екстремізмом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністри безпеки країн Групи семи вимагають від великих технологічних компаній і соціальних медіа посилити боротьбу з поширенням екстремізму через свої платформи. Про це у вівторок заявив журналістам міністр громадської безпеки та цивільного захисту Канади Ральф Гудейл в Торонто. Про це повідомляє УНН з посиланням на його конференцію, яка транслювалася на офіційному Twitter G7.
“Тероризм залишається головною загрозою безпеки країн G7 і їх жителів”, — сказав він, зазначивши, що в умовах сучасного світу “держави і приватний сектор повинні спільно боротися з загрозами екстремізму і тероризму”. Гудейл повідомив, що міністерську зустріч відвідали представники компаній Facebook, Twitter Inc, Google і Microsoft, які розповіли про прийняті ними заходи щодо запобігання використанню їх платформ екстремістами і терористами.
“Ці компанії можуть бути більш агресивні (в боротьбі з екстремізмом)”, — упевнений міністр
За його словами, міністри безпеки країн “сімки” і представники цих IT-компаній вже обговорювали такі питання на саміті лідерів G7 в Італії в 2017 році. “Було досягнуто певних успіхів, але ми хочемо бачити більше”, — сказав Гудейл. Він підкреслив, що уряди “Великої сімки” хочуть, щоб терористи і екстремісти були позбавлені доступу до платформ цих компаній, і тим самим позбавлялися б можливості поширювати екстремістські матеріали і координувати свою діяльність. Особлива увага, за словами міністра, має приділятися запобіганню торгівлі людьми.
Як повідомляв УНН, G7 зробила заяву щодо Антикорупційного суду.