Міністри G7 закликали компанії типу Facebook більш агресивно боротися з екстремізмом

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністри безпеки країн Групи семи вимагають від великих технологічних компаній і соціальних медіа посилити боротьбу з поширенням екстремізму через свої платформи. Про це у вівторок заявив журналістам міністр громадської безпеки та цивільного захисту Канади Ральф Гудейл в Торонто. Про це повідомляє УНН з посиланням на його конференцію, яка транслювалася на офіційному Twitter G7.