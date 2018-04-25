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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министры G7 призвали компании типа Facebook более агрессивно бороться с экстремизмом

Киев • УНН

 • 6191 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министры безопасности стран Группы семи требуют от крупных технологических компаний и социальных медиа усилить борьбу с распространением экстремизма через свои платформы. Об этом во вторник заявил журналистам министр общественной безопасности и защиты Канады Ральф Гудейл в Торонто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его конференцию, которая транслировалась на официальном Twitter G7.

Министры G7 призвали компании типа Facebook более агрессивно бороться с экстремизмом

“Терроризм остается главной угрозой безопасности стран G7 и их жителей”, — сказал он, отметив, что в условиях современного мира “государства и частный сектор должны совместно бороться с угрозами экстремизма и терроризма”. Гудейл сообщил, что министерскую встречу посетили представители компаний Facebook, Twitter Inc, Google и Microsoft, которые рассказали о принятых ими мерах по предотвращению использования их платформ экстремистами и террористами.

“Эти компании могут быть более агрессивны (в борьбе с экстремизмом)”, — уверен министр

По его словам, министры безопасности стран “семерки” и представители этих IT-компаний уже обсуждали такие вопросы на саммите лидеров G7 в Италии в 2017 году. “Достигнут определенный прогресс, но мы хотим видеть больше”, — сказал Гудейл. Он подчеркнул, что правительства “Большой семерки” хотят, чтобы террористы и экстремисты были лишены доступа к платформам этих компаний, и тем самым лишались бы возможности распространять экстремистские материалы и координировать свою деятельность. Особое внимание, по словам министра, должно уделяться предотвращению торговли людьми.

Как сообщал УНН, G7 сделала заявление по Антикоррупционному суду.

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