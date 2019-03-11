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В Тунісі назначили нового міністра охорони здоров'я після смерті 11 новонароджених

В Тунісі назначили нового міністра охорони здоров'я після смерті 11 новонароджених

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Прем’єр-міністр Тунісу Юсеф Шахед призначив Міністра молоді і спорту Соню Бен Шейх виконуючою обов’язки Міністра охорони здоров’я. Про це сьогодні повідомив уряд країни, передає УНН.

Як говориться в урядовій заяві, пост був вакантним після відставки колишнього міністра охорони здоров’я Абдеррауфа ель-Шерифа.

Вказується, що головним завданням в.о. Міністра стане управління громадської медициною на основі принципу прозорості.

Як повідомляв УНН, з 7 по 8 березня в акушерському та неонатальному відділеннях лікарні рабти в столиці країни Тунісі сталося 11 смертей новонароджених, викликаних септичним шоком в результаті зараження крові.

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