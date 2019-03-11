В Тунісі назначили нового міністра охорони здоров'я після смерті 11 новонароджених
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Прем’єр-міністр Тунісу Юсеф Шахед призначив Міністра молоді і спорту Соню Бен Шейх виконуючою обов’язки Міністра охорони здоров’я. Про це сьогодні повідомив уряд країни, передає УНН.
Як говориться в урядовій заяві, пост був вакантним після відставки колишнього міністра охорони здоров’я Абдеррауфа ель-Шерифа.
Вказується, що головним завданням в.о. Міністра стане управління громадської медициною на основі принципу прозорості.
Як повідомляв УНН, з 7 по 8 березня в акушерському та неонатальному відділеннях лікарні рабти в столиці країни Тунісі сталося 11 смертей новонароджених, викликаних септичним шоком в результаті зараження крові.