В Тунисе назначили нового министра здравоохранения после смерти 11 новорожденных

Как говорится в правительственном заявлении, пост был вакантным после отставки бывшего министра здравоохранения Абдеррауфа эль-Шерифа.

Указывается, что главной задачей и.о. Министра станет управления общественной медициной на основе принципа прозрачности.

Как сообщал УНН, с 7 по 8 марта в акушерском и неонатальном отделениях больницы рабты в столице страны Тунисе произошло 11 смертей новорожденных, вызванных септическим шоком в результате заражения крови.