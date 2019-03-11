В Тунисе назначили нового министра здравоохранения после смерти 11 новорожденных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед назначил министра молодежи и спорта Соню Бен Шейх исполняющим обязанности Министра здравоохранения. Об этом сегодня сообщило правительство страны, передает УНН.
Как говорится в правительственном заявлении, пост был вакантным после отставки бывшего министра здравоохранения Абдеррауфа эль-Шерифа.
Указывается, что главной задачей и.о. Министра станет управления общественной медициной на основе принципа прозрачности.
Как сообщал УНН, с 7 по 8 марта в акушерском и неонатальном отделениях больницы рабты в столице страны Тунисе произошло 11 смертей новорожденных, вызванных септическим шоком в результате заражения крови.