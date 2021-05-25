Міністра економіки Нідерландів відправили у відпустку на три місяці через емоційне вигоряння

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“Міністр економіки і кліматичної політики Бас ван’т Вут не зможе виконувати свої обов’язки протягом як мінімум трьох місяців через емоційне вигоряння. Уряд бажає йому якнайшвидшого одужання”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що міністр ван’т Вут буде негайно замінений міністром закордонних справ Стефом Блоком на період, поки той не зможе виконувати свої обов’язки.

У цей період міністр зовнішньої торгівлі і співпраці в області розвитку Сігрід Кааг буде також виконувати функції міністра закордонних справ.

Що було раніше

Відзначимо, що ван’т Вут вступив на посаду після того, як в січні цього року кабінет міністрів Нідерландів прем’єр-міністра Марка Рутте подав у відставку після скандалу з виплатами на дітей.