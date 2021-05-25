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Міністра економіки Нідерландів відправили у відпустку на три місяці через емоційне вигоряння

Київ • УНН

 • 16380 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Главу Міністерства економіки та кліматичної політики Нідерландів Баса ван’т Вута відправили в тримісячну відпустку через емоційне вигоряння. Про це йдеться в повідомленні інформаційної служби уряду, передає УНН.

Міністра економіки Нідерландів відправили у відпустку на три місяці через емоційне вигоряння

Цитата

“Міністр економіки і кліматичної політики Бас ван’т Вут не зможе виконувати свої обов’язки протягом як мінімум трьох місяців через емоційне вигоряння. Уряд бажає йому якнайшвидшого одужання”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що міністр ван’т Вут буде негайно замінений міністром закордонних справ Стефом Блоком на період, поки той не зможе виконувати свої обов’язки.

У цей період міністр зовнішньої торгівлі і співпраці в області розвитку Сігрід Кааг буде також виконувати функції міністра закордонних справ.

Що було раніше

Відзначимо, що ван’т Вут вступив на посаду після того, як в січні цього року кабінет міністрів Нідерландів прем’єр-міністра Марка Рутте подав у відставку після скандалу з виплатами на дітей.

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