Министра экономики Нидерландов отправили в отпуск на три месяца из-за эмоционального выгорания
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Главу Министерства экономики и климатической политики Нидерландов Баса ван'т Вута отправили в трехмесячный отпуск из-за эмоционального выгорания. Об этом говорится в сообщении информационной службы правительства, передает УНН.
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“Министр экономики и климатической политики Бас ван’т Вут не сможет выполнять свои обязанности в течение как минимум трех месяцев из-за эмоционального выгорания. Правительство желает ему скорейшего выздоровления”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что министр ван’т Вут будет немедленно заменен министром иностранных дел Стефом Блоком на период, пока тот не сможет выполнять свои обязанности.
В этот период министр внешней торговли и сотрудничества в области развития Сигрид Кааг будет также выполнять функции министра иностранных дел.
Что было ранее
Отметим, что ван’т Вут вступил в должность после того, как в январе этого года кабинет министров Нидерландов премьер-министра Марка Рутте подал в отставку после скандала с выплатами на детей.