Міністр збройних сил Франції Лекорню сьогодні в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню сьогодні відвідує Київ, повідомляє Le Figaro, пише УНН.
Деталі
Як вкзазано, під час візиту міністр зустрінеться зі своїм колегою міністром оборони України Рустемом Умеровим, а також з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.
Лекорню, як повідомляється, супроводжують представники 18 компаній оборонного сектора - великих груп, малого та середнього бізнесу, стартапів, - щоби обговорити розвиток французької допомоги Україні. У французькому міністерстві повідомили, що склад списку не призначений для оприлюднення, але він варіюється від бронетехніки до кібербезпеки та дронів. Деякі компанії поглиблюватимуть контакти зі своїми українськими партнерами, інші прагнутимуть укласти контракти. Таким чином, як зазначається, виробник дронів Delair на початку вересня оприлюднив контракт на постачання 150 пристроїв спостереження.
"Щоб надати політичної ваги Франції, міністр збройних сил Себастьян Лекорню очолив делегацію, яка прибула в четвер вранці до української столиці. З міркувань безпеки поїздка трималася у секреті. Очікується, що міністр зустрінеться зі своїм новим колегою Рустемом Умеровим, міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишиним та, можливо, Володимиром Зеленським", - пише видання.
Нагадаємо
Новий міністр оборони Великої Британії також приїхав в Україну.
Доповнення
Себастьян Лекорню вже виїжджав до Києва у грудні минулого року.