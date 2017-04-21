Міністр закордонних справ України здійснить візит до Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. 21-22 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснить офіційний візит до Грузії з метою активізація політичного діалогу, підготовки заходів високого рівня та узгодження позицій на міжнародній арені. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
"21-22 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснить офіційний візит до Грузії. Метою візиту є активізація політичного діалогу, підготовка заходів високого рівня, узгодження позицій на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні.
Глава МЗС України проведе переговори з Міністром закордонних справ Грузії Міхеїлом Джанелідзе. В ході візиту заплановані зустрічі Павла Клімкіна з президентом Грузії Гіоргієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Гіоргієм Квірікашвілі, керівництвом парламенту та інших міністерств Грузії, а також Католикосом-Патріархом всієї Грузії Іллею ІІ.
За підсумками візиту планується підписання спільної заяви Міністрів закордонних справ України і Грузії.
Як повідомляв УНН 12 квітня, Павло Клімкін відвідає Грузію найближчим часом.