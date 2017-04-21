Министр иностранных дел Украины посетит Грузию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. 21-22 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с официальным визитом Грузию с целью активизация политического диалога, подготовки мероприятий высокого уровня и согласования позиций на международной арене. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"21-22 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с официальным визитом Грузию. Целью визита является активизация политического диалога, подготовка мероприятий высокого уровня и согласование позиций на международной арене", - говорится в сообщении.
Глава МИД Украины проведет переговоры с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе. В ходе визита запланированы встречи П.Климкина с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили, премьер-министром Гиоргием Квирикашвили, руководством парламента и других министерств Грузии, а также Католикосом-Патриархом всея Грузии Ильей II в.
По итогам визита планируется подписание совместного заявления министров иностранных дел Украины и Грузии.
Как сообщал УНН 12 апреля, Павел Климкин посетит Грузию в ближайшее время.