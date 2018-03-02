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Міністр закордонних справ Китаю закликав країни менше демонструвати силу і більше співпрацювати

Міністр закордонних справ Китаю закликав країни менше демонструвати силу і більше співпрацювати

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Країни повинні якнайменше демонструвати силу і більше співпрацювати перед обличчям спільних загроз, вважає міністр закордонних справ Китаю Ван І. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету China Daily.

“У 2018 році ми очікуємо від світу більше співпраці та менше розбіжностей. В епоху глобалізації, коли світ вже як велике село, замість того, щоб демонструвати м’язи, країни мають більше співпрацювати перед обличчям спільних загроз”, — йдеться в статті китайського міністра, опублікованій у China Daily.

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Ван І зазначив, що КНР буде розширювати глобальну мережу партнерства і будувати рамки для відносин між великими державами, які характеризуються стабільністю і збалансованим розвитком. Китайський міністр також додав, що очікує від світу більше довіри.

“Для того, щоб курсувати у цій складній обстановці міжнародних питань, країнам необхідно більше взаємної довіри і менше підозр. Необхідно докласти зусиль для вирішення гарячих проблем і питань”, — вважає глава зовнішньополітичного відомства Китаю.

Він додав, що Китай як партнер, на якого можуть розраховувати всі сторони, буде і далі на рівних взаємодіяти з усіма країнами незалежно від їх розміру, сили і добробуту, буде виступати за діалог і політичне врегулювання як за єдиний підхід до вирішення суперечок і протиріч.

Нагадаємо, в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”. Під час виступу Путін заявив, що Росія, у відповідь на розвиток Сполученими Штатами системи протиракетної оборони, прийме на озброєння нові ядерні ракети.

У свою чергу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що США продовжать модернізувати свій ядерний арсенал, американські озброєння залишаться найефективнішими. 

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