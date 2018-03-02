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Министр иностранных дел Китая призвал страны меньше демонстрировать силу и больше сотрудничать

Министр иностранных дел Китая призвал страны меньше демонстрировать силу и больше сотрудничать

Киев  •  УНН

 • 9525 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Страны должны как можно меньше демонстрировать силу и больше сотрудничать перед лицом общих угроз, считает министр иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету China Daily.

“В 2018 году мы ожидаем от мира больше сотрудничества и меньше разногласий. В эпоху глобализации, когда мир уже как большое село, вместо того, чтобы демонстрировать мышцы, страны должны больше сотрудничать перед лицом общих угроз”, - говорится в статье китайского министра, опубликованной в China Daily.

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Ван И отметил, что КНР будет расширять глобальную сеть партнерства и строить рамки для отношений между великими державами, которые характеризуются стабильностью и устойчивым развитием. Китайский министр также добавил, что ожидает от мира больше доверия.

“Для того, чтобы курсировать в этой сложной обстановке международных вопросов, странам необходимо больше взаимного доверия и меньше подозрений. Необходимо приложить усилия для решения горячих проблем и вопросов”, - считает глава внешнеполитического ведомства Китая.

Он добавил, что Китай как партнер, на которого могут рассчитывать все стороны, будет и далее на равных взаимодействовать со всеми странами независимо от их размера, силы и благополучия, будет выступать за диалог и политическое урегулирование как за единый подход к решению споров и противоречий.

Напомним, в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса “Сармат”. Во время выступления Путин заявил, что Россия, в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, примет на вооружение новые ядерные ракеты.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США продолжат модернизировать свой ядерный арсенал, американские вооружения останутся самыми эффективными.

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