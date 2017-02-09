Міністр юстиції Румунії пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр юстиції Румунії Флорін Іордаче пішов у відставку після масових протестів стосовно рішення уряду країни звільнити від кримінальної відповідальності чиновників-корупціонерів, передає УНН з посиланням на BBC.
"Я написав заяву про відставку. Я стверджую, що все, що я зробив, було законним", - заявив міністр.
Саме він був одним із авторів термінової постанови уряду, ухваленої в ніч проти 31 січня, що пом'якшувала антикорупційне законодавство і звільняла від кримінальної відповідальності корумпованих чиновників, які завдали збитків на близько 47,5 тисячі доларів.
Після багатотисячних народних протестів - наймасштабніших в країні за останні 28 років - і засудження міжнародною спільнотою уряд Румунії скасував скандальний указ.
Як повідомляв УНН, 8 лютого парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду.