Министр юстиции Румынии ушел в отставку

"Я написал заявление об отставке. Я утверждаю, что все, что я сделал, было законным", - заявил министр.

Именно он был одним из авторов срочного постановления правительства, принятого в ночь на 31 января, что смягчало антикоррупционное законодательство и освобождало от уголовной ответственности коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб на сумму около 47,5 тысячи долларов.

После многотысячных народных протестов - самых масштабных в стране за последние 28 лет - и осуждения международным сообществом правительство Румынии отменило скандальный указ.

Как сообщал УНН, 8 февраля парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству.