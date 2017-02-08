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Міністр Т.Кутовой готує непрозору приватизацію "Укрспирту" - експерт

Київ • УНН

 • 4730 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Скандали навколо державного концерну "Укрспирт" пов'язані з бажанням осіб, наближених до влади, взяти участь в приватизації підприємства. Саме в забезпеченні такої непрозорої продажу і полягає роль нинішнього міністра АПК Тараса Кутового, що затягує проведення публічного приватизаційного конкурсу. Так вважає адвокат, старший партнер Адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець, передає УНН.

Міністр Т.Кутовой готує непрозору приватизацію "Укрспирту" - експерт

"У будь-якому випадку скандал закінчиться тим, що" Укрспирт "приватизують, але все скандали, на мій погляд, пов'язані саме зі спробою ручної приватизації. Мета - щоб "Укрспирт" перейшов в необхідні, в домовлені руки, не проходячи публічний і відкритий конкурс ", - заявив він.

Юрист нагадав, що в Україні не передбачена якась відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок - зокрема за забуте обіцянку відкрито приватизувати концерн і покласти край масштабної корупції в галузі. Тому, на думку юриста, Тарас Кутовий не піде у відставку. Тим більше, на думку експерта, Кутовий влаштовує керівництво держави.

"Вони (керівники країни - Ред.) Лобіюють питання тіньової приватизації, намагаються зробити це конкурс непрозорим, щоб перемогли потрібні люди, максимально ускладнити доступ до відкритого конкурсу. І міністр АПК не є тут самостійною особою ", - вважає він.

"На те, що відбувається давним-давно повинні були звернути увагу і Національне антикорупційне бюро, і Генеральна прокуратура, однак оскільки в Україні навіть органи, створені для боротьби з корупцією, пов'язані в своїх діях, то я не думаю, що вони будуть робити які-небудь кроки ", - вважає Р.Кравец.

Нагадаємо, що представники влади раніше неодноразово обіцяли провести приватизацію концерну "Укрспирт", однак цей процес досі затягується керівництвом МінАПК під різними приводами.

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