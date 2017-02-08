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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр Т.Кутовой готовит непрозрачную приватизацию “Укрспирта” - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Скандалы вокруг государственного концерна “Укрспирт” связаны с желанием лиц, приближенных к власти, поучаствовать в приватизации предприятия. Именно в обеспечении такой непрозрачной продажи и состоит роль нынешнего министра АПК Тараса Кутового, затягивающего проведение публичного приватизационного конкурса. Так считает адвокат, старший партнер Адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец, передает УНН.

Министр Т.Кутовой готовит непрозрачную приватизацию “Укрспирта” - эксперт

“В любом случае скандал закончится тем, что „Укрспирт“ приватизируют, но все скандалы, на мой взгляд, связаны именно с попыткой ручной приватизации. Цель — чтобы „Укрспирт“ перешел в необходимые, в договоренные руки, не проходя публичный и открытый конкурс”, — заявил он.

Юрист напомнил, что в Украине не предусмотрена какая-то ответственность за неисполнение предвыборных обещаний — в частности за забытое обещание открыто приватизировать концерн и положить конец масштабной коррупции в отрасли. Поэтому, по мнению юриста, Тарас Кутовой не уйдет в отставку. Тем более, по мнению эксперта, Кутовой устраивает руководство государства.

“Они (руководители страны — Ред.) лоббируют вопрос теневой приватизации, пытаются сделать это конкурс непрозрачным, чтобы победили нужные люди, максимально усложнить доступ к открытому конкурсу. И министр АПК не является здесь самостоятельным лицом”, — считает он.

“На происходящее давным-давно должны были обратить внимание и Национальное антикоррупционное бюро, и Генеральная прокуратура, однако поскольку в Украине даже органы, созданные для борьбы с коррупцией, связаны в своих действиях, то я не думаю, что они будут предпринимать какие-либо шаги”, — считает Р.Кравец.

Напомним, что представители власти ранее неоднократно обещали провести приватизацию концерна “Укрспирт”, однако этот процесс до сих пор затягивается руководством МинАПК под различными предлогами.

Украинские Национальные Новости

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