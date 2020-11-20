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Степанов: Стефанішина - "генератор случайних слів"

Степанов: Стефанішина - "генератор случайних слів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у відповідь на звинувачення з боку народного депутата від фракції "Голос" Ольги Стефанішиної назвав її "генератором випадкових слів". Про це Степанов сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує УНН.

У відповідь на критику Стефанішиної Степанов відповів:“А на що я повинен реагувати? На цей „генератор случайних слів“, який щойно прозвучав? Ми визнаємо те, що було зроблено Міністерством охорони здоров’я, щодо підготовки до другої хвилі. Ми визнаємо, що в нас не все ідеально. Але це наша медицина, яка була 29 років у нашій країні. Яку знищували 29 років. Ми починали з трьох з половиною тисяч ліжок з киснем, зараз — понад 25 тисяч. Ми починали з можливості робити 200 тестів на добу, зараз ми робимо 50 тисяч тестів. Ми починали з того, що в нас навіть не було теоретичної думки, як лікувати COVID-19. А зараз в нас є дуже гарні протоколи лікування, в тому числі — лікарю з великої літери, яка стоїть у Вас в студії, Ользі Голубовській, яка теж є співавтором цих протоколів. І ми рятуємо кожного дня, завдяки їм, наших хворих на COVID-19. І, до речі, у нас один з найнижних показників летальності серед європейських країні та один із найнижчих показників смертності на один мільйон громадян. Ми на 28 чи 29 місці знаходимося. І мені будуть говорити, що ми щось не зробили? Мені здається, що той розвал, який ми отримали — ми зробили більше ніж, ми теоретично могли зробити”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, що ще влітку у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Додамо, що інфекціоніст Ольга Голубовська коментуючи заяви про відставку Степанова сказала: “змінювати людину, яку сприймає медична спільнота — недопустимо”.

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