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Міністр освіти розповіла про кількість шкіл без інтернету

Київ • УНН

 • 10974 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Станом на 1 січня 2019 року в Україні було близько 700 шкіл без інтернету, повідомила міністр освіти України Ганна Новосад в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Міністр освіти розповіла про кількість шкіл без інтернету

“Станом на 1 січня 2019 року у нас було близько 700 шкіл, 650 з чимось, які не мали доступу до інтернету взагалі. Було близько 9 тисяч загалом шкіл по Україні, які мали доступ до інтернету менше 30 мегабіт”, — розповіла Новосад.

За її словами, на 2019 рік виділені кошти через субвенцію на підвищення якості освіти у розмірі 700 мільйонів гривень на інтернетизацію.

“На жаль, ми мусимо констатувати, що з 700 мільйонів гривень на всю країну, які пішли, станом на 1 вересня було використано аж 14! Кошти держава виділила, але на місцях є певна неспроможність чи неможливість ці кошти використати. Тепер не Міносвіти, а Міністерство діджиталізації буде займатися комплексним підходом до впровадження інтернету, у тому числі в школах”, — заявила Новосад.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОН проведе аудит мережі закладів вищої освіти, переміщених з ТОТУ

Нагадаємо, 5 жовтня президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підключення шкіл, зокрема у селах, до мережі інтернет.

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