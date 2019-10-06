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Министр образования рассказала о количестве школ без интернета

Киев • УНН

 • 10974 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. По состоянию на 1 января 2019 года в Украине было около 700 школ без интернета, сообщила министр образования Украины Анна Новосад в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Министр образования рассказала о количестве школ без интернета

“По состоянию на 1 января 2019 года у нас было около 700 школ, 650 с чем-то, не имели доступа к интернету вообще. Было около 9 тысяч вообще школ по Украине, которые имели доступ к интернету менее 30 мегабит”, — рассказала Новосад.

По ее словам, на 2019 год выделены средства из субвенции на повышение качества образования в размере 700 млн гривен на интернетизацию.

“К сожалению, мы должны констатировать, что из 700 млн гривен на всю страну, ушедших на 1 сентября было использовано аж 14! Средства государство выделило, но на местах есть определенная несостоятельность или невозможность эти средства использовать. Теперь не Минобразования, а Министерство диджитализации будет заниматься комплексным подходом к внедрению интернета, в том числе в школах”, — заявила Новосад.

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Напомним, 5 октября президент Украины Владимир Зеленский отметил важность подключения школ, в частности в селах к сети интернет.

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