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МОН проведе аудит мережі закладів вищої освіти, переміщених з ТОТУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Міністерство освіти та науки проведе аудит мережі закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій України. Про це під час пресконференції заявила міністр освіти та науки Ганна Новосад, передає УНН.

МОН проведе аудит мережі закладів вищої освіти, переміщених з ТОТУ

“Для нас на часі аудит мережі переміщених закладів вищої освіти. Пройшло п’ять років з моменту, як почалося переміщення цих закладів. І ми можемо констатувати, що не в усіх цих закладах є дійсно хороша якість освіти. Можливо, прийшов час подумати, які з них ми можемо далі об’єднати, наприклад, задля того, щоб якість освіти, яка там надається, зросла. Додатково до зміни фінансування - ми маємо переглянути мережу переміщених закладів вищої освіти”, - сказала Новосад.

У МОН також зазначили, що в процесі зміни фінансування закладів вищої освіти, який передбачає розподіл бюджетних коштів за формулою, для переміщених вишів обов’язково будуть враховуватися специфічні умови, в яких вони працюють.

Нагадаємо, у МОН хочуть запустити дванадцятирічку вже з 2024 року.

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