МОН проведе аудит мережі закладів вищої освіти, переміщених з ТОТУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Міністерство освіти та науки проведе аудит мережі закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій України. Про це під час пресконференції заявила міністр освіти та науки Ганна Новосад, передає УНН.
“Для нас на часі аудит мережі переміщених закладів вищої освіти. Пройшло п’ять років з моменту, як почалося переміщення цих закладів. І ми можемо констатувати, що не в усіх цих закладах є дійсно хороша якість освіти. Можливо, прийшов час подумати, які з них ми можемо далі об’єднати, наприклад, задля того, щоб якість освіти, яка там надається, зросла. Додатково до зміни фінансування - ми маємо переглянути мережу переміщених закладів вищої освіти”, - сказала Новосад.
У МОН також зазначили, що в процесі зміни фінансування закладів вищої освіти, який передбачає розподіл бюджетних коштів за формулою, для переміщених вишів обов’язково будуть враховуватися специфічні умови, в яких вони працюють.
Нагадаємо, у МОН хочуть запустити дванадцятирічку вже з 2024 року.